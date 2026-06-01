miravalle si accende il confronto politico a montevarchi

A Monvetarchi, il dibattito sul circuito di Crossodromo di Miravalle si intensifica. La questione coinvolge diverse forze politiche e cittadini, con opinioni contrastanti sulla gestione e lo sviluppo dell’impianto. La discussione si concentra sulla compatibilità ambientale e sulla sicurezza, mentre alcune parti chiedono interventi immediati. Nessuna decisione è stata presa finora, e il confronto rimane aperto tra le diverse posizioni.

Arezzo, 01 giugno 2026 – Il dibattito attorno al circuito di Crossodromo di Miravalle continua ad alimentare il confronto politico cittadino, con nuovi interventi da parte di Alleanza Verdi e Sinistra, dell’associazione Casa Comune Montevarchi e la successiva replica dell’assessore e vicesindaca Cristina Bucciarelli. A riaprire il confronto sono stati Leonardo Simoni e Serena Ferraiolo di AVS, che hanno invitato tutte le parti a riportare il dibattito nell’alveo dell’interesse collettivo, superando le contrapposizioni politiche. Secondo il movimento, il circuito di Miravalle rappresenta un patrimonio storico e sportivo della città, acquisito al demanio pubblico dalle amministrazioni di centrosinistra per garantire continuità a una disciplina con radici profonde nel territorio e capace di esprimere campioni di livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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