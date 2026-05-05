Dopo due decenni, il circuito di Miravalle ospiterà di nuovo una gara del Mondiale MXGP. Il Moto Club Brilli Peri ha annunciato il ritorno dell’evento nel territorio di Montevarchi, riportando il motocross internazionale nel focus della scena mondiale. La competizione si terrà sul crossodromo internazionale di Miravalle, che recentemente è stato scelto come sede di una tappa del campionato mondiale.

A distanza di vent’anni dall’ultima apparizione iridata, il crossodromo internazionale di Miravalle torna protagonista nel panorama mondiale del motocross. Il circuito di Montevarchi ospiterà infatti il Gran Premio d’Italia MXGP 2026, in programma il 20 e 21 giugno, segnando un ritorno atteso e carico di significato per tutto il movimento. Il rilancio della storica pista toscana porta la firma del Moto Club Brilli Peri, guidato dal presidente Simone Vanzi. Sotto la sua direzione, il club è riuscito in pochi mesi a riportare una prova del mondiale nel calendario, superando ostacoli organizzativi e alcune resistenze locali. L’evento, inserito...🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il Mondiale MXGP torna a Miravalle: il Moto Club Brilli Peri riporta Montevarchi al centro del motocross internazionale

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