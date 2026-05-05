Montevarchi torna nel mondiale MXGP | Miravalle pronto alla sfida internazionale I

A Montevarchi si prepara il ritorno del motocross internazionale, con l’atleta Miravalle pronto a partecipare alla prossima gara del campionato mondiale MXGP. La competizione si terrà nelle prossime settimane e coinvolgerà diversi piloti provenienti da vari Paesi. L’evento rappresenta un momento importante per la città, che si appresta ad accogliere gli appassionati di questo sport. La data precisa dell’appuntamento non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Arezzo, 05 maggio 2026 – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per il ritorno del grande motocross internazionale a Montevarchi. Nel prossimo giugno, infatti, il crossdromo internazionale Miravalle ospiterà una tappa del Campionato del Mondo di motocross MXGP, riportando la città al centro della scena sportiva mondiale. Un appuntamento atteso, ma anche accompagnato da discussioni e voci che nelle ultime settimane hanno animato il dibattito cittadino. A fare chiarezza è intervenuto il presidente del Moto Club Brilli Peri, Simone Vanzi, con una lunga comunicazione pubblicata sui social, nella quale ha ricostruito il percorso che ha portato alla definizione dell’evento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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