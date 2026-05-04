Dopo la partita tra Juventus e Verona, l’allenatore ha spiegato che il trequartista ideale per la sua squadra deve sapersi muovere bene negli spazi stretti e collegare il centrocampo con l’attacco. Tra i giocatori citati, Bernardo Silva rappresenta un esempio di questa figura, ma non è l’unico. La descrizione si riferisce a un ruolo che richiede capacità di movimento e di organizzazione del gioco in situazioni di pressione.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Luciano Spalletti ha chiesto un top player sulla trequarti e la dirigenza della Juventus è pronta ad accontentare le richieste del tecnico: Bernardo Silva e Leon Goretzka sono le prime scelte. Come dichiarato nel post gara di Juventus-Verona, Luciano Spalletti ha bisogno di un trequartista abile nel legare il gioco e bravo a “muoversi negli spazi angusti”. Per la prossima stagione,...🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Bernardo Silva e non solo: quali sono le caratteristiche del trequartista ideale di Spalletti

Notizie correlate

Bernardo Silva Juve, il portoghese resta un pallino della società. Quali sono le principali insidie per i bianconeridi Angelo CiarlettaBernardo Silva Juve, il centrocampista lusitano resta un pallino della società torinese, che però deve superare due insidie...

Calciomercato Juve, tutti i nomi di Spalletti per l’estate: Bernardo Silva, Kolo Muani, Tonali e non soloCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La Juve del futuro va di fretta: da Alisson a Bernardo Silva, i nuovi assi di Spalletti; Juve, ecco come Bernardo Silva giocherebbe insieme a Yildiz; Bernardo Silva pezzo pregiato sul mercato. Ma lui prende tempo; Gazzetta dello Sport - Spalletti scende in campo per Bernardo Silva: telefonata al portoghese per esporre il progetto Juventus.

From UK - Non solo Bernardo Silva: spunta anche Reijnders dal Manchester City. L'ostacolo è economicoNon c’è soltanto Bernardo Silva tra i nomi che la Juventus starebbe monitorando in casa Manchester City. Secondo la testata inglese Football Insider, i bianconeri avrebbero messo ... tuttojuve.com

Juve, Bernardo Silva a rischio: offerta da 50 milioni sul tavoloBernardo Silva affare a rischio per la Juve: offerta sul tavolo da ben 50 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli ... calciomercato.it

#BernardoSilva nella palude #Spalletti lo ha chiesto pubblicamente alla #Juve x.com

Bernardo Silva nella palude Spalletti lo ha chiesto pubblicamente alla Juve - facebook.com facebook