Ultimissime Juve LIVE | le ultime dall’infermeria Mingueza resta un obiettivo

Nelle ultime ore, la Juventus ha aggiornato sulle condizioni dei giocatori infortunati, con particolare attenzione all'infermeria. Si comunica che Mingueza rimane un obiettivo di mercato, mentre altre trattative sono in corso. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti continui sulle notizie più recenti riguardanti la squadra, con focus sulle novità di giornata e sulle prospettive future.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 24 aprile 2026. Mingueza alla Juve, i bianconeri restano sulle tracce dello spagnolo. Ma il Celta Vigo non molla. La mossa del club iberico. Ore 16:00 – Mingueza alla Juve, i bianconeri non mollano la pista che porta allo spagnolo. Ma il Celta Vigo continua a sperare nel rinnovo. Le ultimissime Infortunati Juve: differenziato per Yildiz, si rivede Vlahovic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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