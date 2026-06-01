Minaccia la cassiera con un coltello e fugge col bottino | rapinatore rintracciato in una sala slot

Un uomo di 22 anni, originario di Bitonto, è stato arrestato a Bari dopo aver minacciato una cassiera con un coltello e aver fuggito con il denaro. La rapina è avvenuta in un negozio, e subito dopo gli agenti hanno avviato le indagini. Il sospetto è stato rintracciato in una sala slot, dove è stato fermato. La polizia ha recuperato parte del bottino.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto a Bari un 22enne di Bitonto, presumibilmente responsabile del reato di rapina aggravata. Il giovane si sarebbe introdotto in un supermercato del centro di Bitonto con il volto travisato da un passamontagna e armato di coltello. Sotto la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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