Un uomo di 53 anni è stato arrestato a seguito di un tentativo di rapina aggravata in una tabaccheria. Secondo quanto ricostruito, ha minacciato la cassiera con una chiave inglese, tentando di portare via denaro. L'intervento delle forze dell’ordine ha evitato il colpo e portato all’arresto dell’uomo. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri a Foligno.

Foligno, 30 aprile 2026 - Tentata rapina aggravata: è il reato di cui è accusato un 53enne italiano – proveniente da fuori regione e gravato da numerosi precedenti, anche per rapine all’interno di esercizi commerciali – e arrestato in flagranza dalla Polizia, mentre minacciava la cassiera con una chiave svita bulloni. L'operazione è scaturita a seguito di una lunga attività investigativa che ha visto in campo sia gli uomini del Commissariato di Foligno che quelli della Mobile di Perugia, interessando tanto Foligno quanto i comuni limitrofi. Le indagini L'operazione è scaturita in considerazione degli episodi di rapina che avevano...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terrore in tabaccheria, minaccia la cassiera con una chiave inglese: arrestato

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