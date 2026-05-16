Pistola e fucile per immobilizzare la cassiera del discount | via col bottino di 900 euro

Ieri sera, nel comune di Sogliano Cavour, si è consumata una rapina presso un supermercato della catena Eurospin. Due uomini armati di pistola e fucile sono entrati nel negozio e hanno minacciato la cassiera, impossessandosi di circa 900 euro. I carabinieri della stazione di Cutrofiano sono intervenuti rapidamente sul posto per le operazioni di rilievo e per avviare le indagini. La rapina rappresenta un altro episodio di criminalità avvenuto nel territorio del Salento negli ultimi tempi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui