Pistola e fucile per immobilizzare la cassiera del discount | via col bottino di 900 euro
Ieri sera, nel comune di Sogliano Cavour, si è consumata una rapina presso un supermercato della catena Eurospin. Due uomini armati di pistola e fucile sono entrati nel negozio e hanno minacciato la cassiera, impossessandosi di circa 900 euro. I carabinieri della stazione di Cutrofiano sono intervenuti rapidamente sul posto per le operazioni di rilievo e per avviare le indagini. La rapina rappresenta un altro episodio di criminalità avvenuto nel territorio del Salento negli ultimi tempi.
SOGLIANO CAVOUR – Ennesima rapina nel Salento. I carabinieri della stazione di Cutrofiano sono intervenuti d'urgenza a Sogliano Cavour, nella serata di ieri, a seguito di un colpo a mano armata consumato ai danni del supermercato Eurospin. L’episodio è stato registrato intorno alle 20.30, quando. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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