La solidarietà delle Istituzioni al sindaco di Quarto per le minacce via social
Le istituzioni hanno espresso solidarietà al sindaco di Quarto in seguito alle minacce ricevute sui social media. Nel frattempo, l’abbattimento dell’ex cementificio appartenuto al clan Nuvoletta-Polverino è stato definito come un risultato dello Stato e della legalità, simbolo della riappropriazione del territorio e della lotta contro la criminalità organizzata. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e politica sulla sicurezza e sulla tutela dei cittadini.
Tempo di lettura: 5 minuti “ L’abbattimento dell’ex cementificio del clan Nuvoletta-Polverino a Quarto ha segnato una vittoria dello Stato, della legalità, della bellezza che si riappropria con forza del territorio. Ma la reazione di chi vive nell’ombra dell’illegalità non si è fatta attendere, manifestandosi con la solita, vile violenza verbale attraverso intimidazioni e minacce via social. Ma non ci faremo intimidire ed anzi andremo avanti nell’azione per la legalita’ e lo sviluppo del territorio”. E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi. “Morta una camorra se ne fa un’altra”, “Pupazzo”, “Ti metto dentro ai muri”: questi sono solo alcuni dei gravissimi messaggi social rivolti al Sindaco Antonio Sabino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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