Le istituzioni hanno espresso solidarietà al sindaco di Quarto in seguito alle minacce ricevute sui social media. Nel frattempo, l’abbattimento dell’ex cementificio appartenuto al clan Nuvoletta-Polverino è stato definito come un risultato dello Stato e della legalità, simbolo della riappropriazione del territorio e della lotta contro la criminalità organizzata. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e politica sulla sicurezza e sulla tutela dei cittadini.

Tempo di lettura: 5 minuti “ L’abbattimento dell’ex cementificio del clan Nuvoletta-Polverino a Quarto ha segnato una vittoria dello Stato, della legalità, della bellezza che si riappropria con forza del territorio. Ma la reazione di chi vive nell’ombra dell’illegalità non si è fatta attendere, manifestandosi con la solita, vile violenza verbale attraverso intimidazioni e minacce via social. Ma non ci faremo intimidire ed anzi andremo avanti nell’azione per la legalita’ e lo sviluppo del territorio”. E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi. “Morta una camorra se ne fa un’altra”, “Pupazzo”, “Ti metto dentro ai muri”: questi sono solo alcuni dei gravissimi messaggi social rivolti al Sindaco Antonio Sabino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La solidarietà delle Istituzioni al sindaco di Quarto per le minacce via social

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