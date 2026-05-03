Kitesurf a Porto Cesareo | ricerche intense per il kitesurfer scomparso

Le ricerche per trovare il kitesurfer scomparso a Porto Cesareo sono proseguite senza sosta nelle ultime ore. Le autorità stanno analizzando come le correnti marine abbiano potuto allontanare così tanto la persona da dove era stata vista l'ultima volta. Gli amici e i testimoni hanno riferito di aver notato segnali preoccupanti prima della scomparsa improvvisa, che ora sono al centro delle indagini.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le correnti a trascinare il kitesurfer così lontano?. Quali segnali hanno notato gli amici prima della scomparsa improvvisa?. Perché il vento di tramontana ha reso quel tratto così pericoloso?. Dove si stanno concentrando i soccorsi per individuare una traccia?.? In Breve Ricerca estesa da Torre Colimena fino a Santa Maria di Leuca.. Coinvolti Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.. Vento di tramontana e correnti tra Torre Chianca e Torre Lapillo complicano i soccorsi.. L'evento riapre il dibattito sulla sicurezza sportiva nelle zone costiere brindisine.. Le ricerche per il 39enne Mimmo Piepoli proseguono da Torre Colimena fino a Santa Maria di Leuca dopo la sua scomparsa tra le onde vicino a Porto Cesareo questa domenica 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kitesurf a Porto Cesareo: ricerche intense per il kitesurfer scomparso Notizie correlate Scomparso in mare a Porto Cesareo: un momento delle ricercheRicerche in corso tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, marine del Leccese, di un 39enne di Erchie, Mimmo Piepoli, scomparso in mare mentre faceva... Leggi anche: Mistero ad Abbadia: ricerche intense per il pensionato scomparso Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Disperso in mare da oltre 24 ore, esteso il raggio delle ricerche. Si procede a oltranza; Esce in kite a Porto Cesareo, disperso in mare surfista di 39 anni: la vela trovata su un isolotto; Porto Cesareo, 39enne disperso in mare mentre faceva kitesurf al largo di Baia Grande: ritrovata la vela su un isolotto; Porto Cesareo, 39enne disperso in mare mentre faceva kitesurf: si continua a cercare Mimmo Piepoli. Disperso in mare da oltre 24 ore, esteso il raggio delle ricerche. Si procede a oltranzaAttività ininterrotta tra mare e cielo, mentre a terra dislocate pattuglie lungo 30 km di costa, fino a sud di Gallipoli: ci sono anche parenti e amici del 39enne di Erchie scomparso al largo di Porto ... lecceprima.it Kitesurf, 39enne disperso a Porto Cesareo. Ricerche senza sostaProseguono senza sosta da venerdì pomeriggio le ricerche di Mimmo Piepoli, 39enne originario di Erchie, scomparso mentre praticava kitesurf nelle acque della Baia Grande, tra Porto Cesareo e Torre Lap ... trnews.it Ricerche senza sosta a Porto Cesareo per Mimmo Piepoli, 39enne di Erchie, scomparso in mare mentre praticava kitesurf. Da venerdì pomeriggio operazioni di ricerca in mare, a terra. Impegnati anche aerei e droni. Estesa l'area delle perlustrazioni. Per noi s - facebook.com facebook