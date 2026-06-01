Nella serata di ieri, nel centro di Anghiari, si è svolta una milonga dedicata al tango argentino. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ballerini, che si sono ritrovati per condividere la passione per questa danza. La musica e il ritmo hanno animato la luogo, creando un’atmosfera di divertimento e coinvolgimento tra i presenti. La serata si è conclusa con un’ampia partecipazione e un clima di convivialità.

Arezzo, 1 giugno 2026 – Una serata di musica, tango argentino e grande divertimento, vissuta con partecipazione dalle ballerine e dai ballerini che hanno scelto Anghiari per condividere la propria passione. Bilancio molto positiv o per la “Milonga dell’Anghiarina”, che si è svolta sotto la rinnovata Galleria Magi, uno dei luoghi più suggestivi del paese tiberino. Un evento ben organizzato e pienamente riuscito, che ha saputo coniugare il fascino senza tempo del tango argentino con la suggestiva cornice di uno dei borghi più belli d’Italia. La serata di ballo è stata preceduta da una visita guidata nel cuore di Anghiari che ha permesso ai presenti di scoprire storia e fascino del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Milonga dell’Anghiarina: una bella serata di tango nel cuore di Anghiari

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