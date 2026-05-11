L’oro verde nel cuore di Forlì | una serata alla scoperta dei segreti dell’olio romagnolo
Nella città di Forlì si è svolta una serata dedicata all’olio extravergine di oliva, con focus sui metodi di produzione e sulle caratteristiche sensoriali del prodotto. Durante l’evento sono stati presentati oli provenienti da diverse aziende locali, illustrandone le tecniche di raccolta e spremitura. Sono stati inoltre analizzati aspetti legati alla qualità e alle peculiarità organolettiche che contraddistinguono l’olio romagnolo.
C’è un filo d’oro che attraversa le colline della Romagna, un nettare che profuma di erba tagliata, carciofo e mandorla, capace di raccontare la storia di un territorio con la stessa forza di un calice di Sangiovese. Per celebrare questa eccellenza troppo spesso data per scontata, il cuore.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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