L’oro verde nel cuore di Forlì | una serata alla scoperta dei segreti dell’olio romagnolo

Nella città di Forlì si è svolta una serata dedicata all’olio extravergine di oliva, con focus sui metodi di produzione e sulle caratteristiche sensoriali del prodotto. Durante l’evento sono stati presentati oli provenienti da diverse aziende locali, illustrandone le tecniche di raccolta e spremitura. Sono stati inoltre analizzati aspetti legati alla qualità e alle peculiarità organolettiche che contraddistinguono l’olio romagnolo.

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