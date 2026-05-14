Una Lancia nel cuore | il mito di Riccardo Errani rivive tra le pagine serata speciale con Giancarlo Minardi
Venerdì 22 maggio, alle 18, i riflettori del mondo dei motori si sposteranno a Forlì per un appuntamento imperdibile. Al ristorante pizzeria Le Macine, si terrà la presentazione ufficiale del libro "Una Lancia nel cuore", l'opera scritta da Sergio Remondino che ripercorre l’incredibile carriera.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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