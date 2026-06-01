Milano una rete contro la solitudine degli anziani | 30 luoghi civici entro il 2027

Da milanotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano sono già attivi 14 luoghi civici tra biblioteche, mercati rionali, case di quartiere e ospedali dedicati agli anziani. Entro il 2027, il numero di questi spazi aumenterà fino a 30. La rete mira a combattere la solitudine degli anziani offrendo punti di incontro e supporto nella città. I nuovi luoghi civici saranno collocati in diverse aree per ampliare l’accesso ai servizi dedicati.

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Quattordici luoghi civici già attivi tra biblioteche, mercati rionali, case di quartiere e ospedali. Diventeranno trenta entro il 2027. È il primo dato con cui si presenta a Milano l’Alleanza per la Grande Età, presentata ieri a Base Milano durante l’evento “Cosa sarò da grande?”.I servizi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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