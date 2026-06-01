Milano una rete contro la solitudine degli anziani | 30 luoghi civici entro il 2027

Notizia in breve

A Milano sono già attivi 14 luoghi civici tra biblioteche, mercati rionali, case di quartiere e ospedali dedicati agli anziani. Entro il 2027, il numero di questi spazi aumenterà fino a 30. La rete mira a combattere la solitudine degli anziani offrendo punti di incontro e supporto nella città. I nuovi luoghi civici saranno collocati in diverse aree per ampliare l’accesso ai servizi dedicati.