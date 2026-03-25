Nel Municipio Bassa Val Bisagno, che conta la più alta densità abitativa e il numero maggiore di anziani dell’intero Comune di Genova, associazioni, medici e farmacisti si sono uniti per affrontare il problema della solitudine tra gli anziani. La zona, caratterizzata da una popolazione anziana numerosa, vede coinvolti diversi soggetti locali in iniziative volte a migliorare la qualità di vita di questa fascia di popolazione.

Il Municipio Bassa Val Bisagno spicca a Genova per la più alta densità abitativa e il più elevato numero di anziani di tutto il Comune di Genova. Partendo da questi dati, e attraverso le segnalazioni dei servizi civici e una serie di tavoli con Ats46, servizio educativa adulti, educativa di strada, consultazioni e confronti, l'amministrazione municipale ha deciso di affrontare il problema della solitudine attivando reti in sinergia con le associazioni del territorio e gli Enti del Terzo Settore, chiedendo collaborazione a chi, per professione, riesce ad intercettare la gran parte dei cittadini del territorio: farmacisti e medici di Medicina Generale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Bassa Val Bisagno, contro la solitudine degli anziani in campo associazioni, medici e farmacisti

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