torna il progetto di affido contro la solitudine degli anziani

A Verona riprende il progetto “Affido Anziani”, un'iniziativa rivolta a combattere l'isolamento tra le persone più anziane della città. Il programma mira a creare una rete di solidarietà tra cittadini, offrendo supporto e compagnia a chi vive da solo. La ripresa di questa attività si inserisce nel tentativo di rafforzare i rapporti sociali e prevenire l'emarginazione degli anziani.

Presentata la nuova edizione dell'iniziativa che trasforma il tempo dei volontari in una risorsa preziosa per rafforzare i legami di vicinato e il benessere della comunità Il contrasto all'isolamento sociale e la costruzione di una rete di solidarietà cittadina tornano al centro dell'agenda veronese con il rinnovo del progetto “Affido Anziani”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Verona in collaborazione con la cooperativa Spazio Aperto e l’associazione SpazioLab e si pone l'obiettivo di creare connessioni autentiche tra cittadini desiderosi di aiutare e persone della terza età che vivono in una condizione di fragilità relazionale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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