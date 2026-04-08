A Milano, un uomo di 32 anni di origini ucraine è stato arrestato per aver truffato un’anziana donna fingendosi un agente di polizia. L’uomo si è presentato in corso Buenos Aires, ha convinto la vittima di essere un ufficiale e ha sottratto gioielli e denaro. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine dopo aver raccolto le prove dell’episodio.

Un arresto per truffa aggravata a Milano, dove un cittadino ucraino di 32 anni è stato fermato dopo aver raggirato una donna anziana di 83 anni. L’uomo, in concorso con altri complici, aveva messo in atto un piano per sottrarre gioielli e denaro alla vittima, fingendosi appartenente alle forze dell’ordine. La fonte della notizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo a seguito di una serie di segnalazioni e interventi che hanno permesso agli agenti di cogliere in flagrante il responsabile. L’inizio della truffa: la telefonata sospetta L’attività investigativa ha preso avvio martedì 31 marzo,... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milano, si finge poliziotto per derubare un'anziana in corso Buenos Aires: arrestato 32enne

Milano, truffa sventata in diretta: salvata un'anziana e arrestato un 32enneLo scorso giovedì 2 aprile, un 32enne di origini ucraine, incensurato, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Milano per truffa aggravata in...

Si finge un carabiniere e cerca di raggirare un’anziana: arrestato 43enneBrescia, 25 marzo 2026 – Si spacciava per carabiniere così da raggirare gli anziani e farsi consegnare denaro e gioielli.