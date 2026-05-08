Pavia raggirano un’anziana ma la polizia si accorge della truffa e li arresta

A Pavia, due giovani sono stati arrestati dopo aver raggirato un’anziana con la scusa di essere un maresciallo e averle fatto consegnare diversi gioielli. L’intervento rapido degli agenti della squadra mobile ha consentito di recuperare la refurtiva e di fermare i responsabili. La vittima si era fidata del falso ufficiale, ma la polizia si è subito attivata per intervenire e bloccare i truffatori.

Pavia, 8 maggio 2026 – Usando il trucco del finto maresciallo si erano fatti consegnare da un’anziana diversi gioielli, l’intervento tempestivo degli agenti della squadra mobile, però, ha permesso di recuperare la refurtiva e di arrestare due giovani. Mentre gli agenti pattugliavano le vie del centro, hanno visto una donna evidenti difficoltà motorie scendere da un taxi e dirigersi verso una banca con il cellulare in mano impegnata in una telefonata concitat a e serrata tipica dei raggiri telefonici in cui i truffatori impediscono alla vittima di riagganciare per non lasciarle il tempo di riflettere o chiedere aiuto. Intuendo il potenziale pericolo, gli operatori hanno deciso di monitorare discretamente la donna.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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