In via Cordusio, a Milano, un tentativo di furto ai danni di un’anziana di 85 anni è stato sventato grazie alla prontezza della sua badante. I due erano entrati in un negozio quando gli aggressori hanno cercato di rubare. La badante si è accorta dell’azione e ha chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti hanno arrestato i sospetti sul posto.

Milano – Una tranquilla passeggiata per negozi stava per trasformarsi in una brutta disavventura per una signora di 85 anni che, insieme alla sua badante, era entrata in un negozio di via Cordusio, pieno centro di Milano. Due donne di origine bulgara, una 19enne e una 35enne, hanno notato l'anziana, con difficoltà motorie, all'interno di un negozio, accompagnata dalla sua badante. Così hanno deciso di entrare in azione: dopo essersi avvicinate alle due signore, una delle due ha finto di guardare capi di abbigliamento c on il chiaro intento di ostruire la visuale della complice, l'altra ha infilato la mano nella borsa dell'anziana impossessandosi del portafoglio contenente soldi, carte di credito e documenti di identità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, tentano di derubare un’anziana in negozio ma la badante si accorge: arrestate

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