Milano rapina fallita a un’anziana | due donne arrestate in via Cordusio
Due donne sono state arrestate in via Cordusio a Milano dopo aver tentato di rapinare un’anziana. Le complici avrebbero utilizzato una tecnica di distrazione all’interno di un negozio, ma non sono state identificate immediatamente. Le forze dell’ordine hanno fermato le due donne poco dopo il tentativo di rapina. Le indagini proseguono per chiarire come siano riuscite a mantenere l’operazione nascosta e quale metodo abbiano impiegato per distrarre la vittima.
? Domande chiave Come hanno fatto le due complici a non farsi scoprire subito?. Quale tecnica di distrazione hanno usato all'interno del negozio?. Chi ha permesso di fermare la fuga delle due malviventi?. Perché le ladre hanno scelto proprio quella vittima specifica?.? In Breve Due complici di 19 e 35 anni di origini bulgare arrestate.. Strategia di distrazione coordinata all'interno di un esercizio commerciale in via Cordusio.. Intervento tempestivo della badante e dei clienti per bloccare la fuga delle ladre.. Recupero del portafoglio sottratto alla vittima di 85 anni grazie alla polizia locale.. Due donne arrestate a Milano per il furto aggravato ai danni di una signora di 85 anni in via Cordusio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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