Milano rapina fallita a un’anziana | due donne arrestate in via Cordusio

Notizia in breve

Due donne sono state arrestate in via Cordusio a Milano dopo aver tentato di rapinare un’anziana. Le complici avrebbero utilizzato una tecnica di distrazione all’interno di un negozio, ma non sono state identificate immediatamente. Le forze dell’ordine hanno fermato le due donne poco dopo il tentativo di rapina. Le indagini proseguono per chiarire come siano riuscite a mantenere l’operazione nascosta e quale metodo abbiano impiegato per distrarre la vittima.