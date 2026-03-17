A Milano, un uomo di 30 anni è stato fermato dalla polizia in relazione a una serie di reati violenti avvenuti tra gennaio e marzo 2026. L’arresto è stato effettuato dopo aver tentato una rapina che non è andata a buon fine e aver aggredito alcune persone durante il periodo indicato. Le autorità hanno confermato il suo coinvolgimento in più episodi di violenza.

Un trentenne italiano è stato arrestato a Milano per una serie di reati violenti commessi tra gennaio e marzo 2026. L’uomo, già indagato per tentata estorsione e rapina aggravata, ha anche causato lesioni gravi e appiccato incendi in diverse località della città. L’operazione condotta dalla Stazione Carabinieri di Milano Barona ha portato all’arresto del soggetto nelle prime ore del 14 marzo. Il giovane è stato trasferito al carcere di San Vittore dopo che le indagini hanno ricostruito l’intera catena di eventi criminali. I fatti si sono svolti principalmente nella zona di via Giulio Romano e nei pressi dell’abitazione delle vittime. La Procura della di Milano coordina il procedimento contro un imputato che ha mostrato una progressiva escalation di violenza fisica e psicologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: 30enne arrestato per rapina fallita, aggressioni

Articoli correlati

Tentata estorsione, rapina e lesioni: 30enne arrestato a MilanoSi tratta del risultato di un’attività di indagine condotta dalla Stazione Carabinieri Milano Barona e coordinata dalla Procura della Repubblica di...

Tentata rapina al supermercato in via Massarenti: arrestato un 30enneTentata rapina nel pomeriggio di ieri al supermercato Coop di via Massarenti, a Bologna.

Approfondimenti e contenuti su Milano 30enne arrestato per rapina...

Temi più discussi: Spray al peperoncino poi gli spintoni, accerchiato e rapinato in strada da sconosciuti; Milano, arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione: era ricercato in Egitto; Aggredisce a sassate un 30enne alla stazione di Poggio Rusco: arrestato 22enne per tentato omicidio; Favoriva l’immigrazione clandestina: in manette a Milano un 30enne egiziano ricercato dall’Interpol.

Incendi, calci e pugni per una rapina finita male: la folle vendetta a botte e fuoco a MilanoUn uomo di 30 anni è in carcere: è accusato di aver picchiato un addetto di un supermercato dove aveva cercato di mettere a segno un colpo che il dipendente aveva sventato. Botte anche all'amico a cui ... milanotoday.it

Tentata estorsione, rapina e lesioni: 30enne arrestato a MilanoSi tratta del risultato di un’attività di indagine condotta dalla Stazione Carabinieri Milano Barona e coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano ... ilgiorno.it

Pallavolo SL Scudetto - Rana Verona-Allianz Milano: gli scaligeri si giocano la qualificazione davanti al pubblico amico x.com

#16marzo, #AchilleLauro al #Niguarda, a #Milano, per abbracciare i #sopravvissuti della tragedia di #CransMontana. #LeConstellation #Rogo #Perdutamente #Sanremo #CarloConti #Bertolaso - facebook.com facebook