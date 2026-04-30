Gli fanno credere di essere accusato di una rapina in gioielleria per derubarlo ma lui chiama il 112 | arrestate due donne

Due donne sono state arrestate dopo aver tentato di truffare un uomo fingendosi un ufficiale dei carabinieri. La vittima ha ricevuto una chiamata sul telefono di casa, durante la quale una persona si è qualificata come maresciallo e gli ha comunicato di essere accusato di una rapina in gioielleria. L’uomo, sospettoso, ha chiamato immediatamente il 112 e ha segnalato l’accaduto, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

L'hanno chiamato sul telefono di casa e, quando ha risposto, dall'altro lato della cornetta c'era una persona che si è qualificata come maresciallo dei carabinieri. Questi gli ha spiegato che il suo nome era emerso nel corso delle indagini su una rapina in gioielleria e che, per escludere sue.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Si fingono carabinieri e rapinano il campo rom: arrestati due poliziotti dei Parioli

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