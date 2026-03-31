Milano si avvicina a ottenere una squadra di hockey su ghiaccio nella ICE League per la stagione 2026-2027. La presenza delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 potrebbe facilitare questa opportunità, offrendo una possibilità concreta di crescita per lo sport locale nei prossimi mesi e anni. La città si prepara a rafforzare la propria presenza nel panorama dell’hockey su ghiaccio.

Il lascito, la legacy delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 potrebbe diventare nei prossimi mesi e anni una grandissima occasione per lo sport della città meneghina. Questa mattina infatti, presso gli uffici di Fondazione Fiera Milano, è stato presentato il progetto di realizzazione di un impianto – finanziato da un investimento di circa 5 milioni di euro – in grado di accogliere competizioni di hockey su ghiaccio, para ice hockey, pattinaggio di figura e curling, oltre a corsi di avviamento di short track, eventi e spettacoli on ice: a disposizione degli atleti per le attività agonistiche ma non solo, ospiterà corsi di avviamento allo sport per bambini e ragazzi e sarà anche aperta al pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Milano è vicinissima ad avere una squadra nell’ICE League 2026-2027

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