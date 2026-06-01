Milano ammessa all' Ice Hockey League il campionato più importante d’Europa

Il Milano Hockey Club è stato ammesso all'Ice Hockey League, campionato europeo che include club austriaci, sloveni, ungheresi e le italiane Bolzano e Val Pusteria. La lega è considerata tra le più importanti d’Europa nel settore. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore. La squadra milanese parteciperà alla prossima stagione, entrando a far parte del torneo internazionale.

Milano – Il Milano Hockey Club è stato ammesso all'Ice Hockey League, la prestigiosa lega internazionale che comprende club austriaci, sloveni, ungheresi e le italiane Bolzano e Val Pusteria. L’indiscrezione arriva dall'Agi che cita fonti dell'assemblea della Ice riunitasi nella giornata odierna. Per Milano si tratta del ritorno nell'hockey internazionale dopo quasi due decenni. Il ritorno del Milano dell'hockey era un obiettivo del post Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Calcio, basket e adesso l’hockey: proprietà e progetti a stelle e strisce, a Milano gli americani giocano in casa Secondo quanto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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