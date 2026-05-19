Durante un'udienza a Modena, il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato che il 31enne accusato non ha agito per un disturbo psichico, ma con l’intento di colpire più persone possibili. Nel corso dell’udienza, l’uomo non ha parlato al giudice ma ha consegnato i codici di sblocco del suo cellulare. La sua posizione viene quindi valutata come intenzionale e pianificata, senza elementi che suggeriscano un disturbo mentale.

Salim El Koudri, sabato pomeriggio a Modena, voleva colpire più persone possibili. Lo evidenzia la gip Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne, che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime ma, al momento, ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.,, Al momento, non ci sono elementi per... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Modena, il gip: "El Koudri voleva colpire più persone possibili, non ha agito per un disturbo psichico"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Modena, il Gip: El Koudri non ha agito in conseguenza a disturbi psichiciAl momento non ci sono elementi per ritenere che il gesto compiuto sabato pomeriggio sia una conseguenza della patologia - disturbo schizoide di...

Strage di Modena, convalidato l'arresto di El Koudri. La gip: "Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici"Il gip del Tribunale di Modena ha disposto, durante l’udienza di convalida del fermo di Salim El Koudri, «che l’amministrazione penitenziaria...

Modena, la gip convalida l'arresto di Salim El Koudri: 'Non ha agito a causa dei disturbi psichici, voleva colpire il maggior numero di persone possibile' #ANSA x.com

Modena, il gip convalida l'arresto e la custodia in carcere per El Koudri reddit

Modena, El Koudri non risponde al gipaccusato di strage e lesioni aggravate, ha scelto il silenzio davanti al giudice. La procura di Modena ha chiesto la conferma del carcere, mentre le condizioni delle vittime migliorano ... italiaoggi.it

Modena, il gip convalida l'arresto e la custodia in carcere per El KoudriL'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. La Procura non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione (ANSA) ... ansa.it