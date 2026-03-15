Hockey ghiaccio Valpusteria supera ancora Salisburgo in ICE League sconfitta per Bolzano

Nel campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, Valpusteria ha battuto Salisburgo, mentre Bolzano ha subito una sconfitta. La fase dei play-off vede coinvolte queste due squadre italiane, con le partite che continuano a determinare i risultati delle loro stagioni. Entrambe le formazioni stanno affrontando le sfide di questa fase cruciale della competizione.

Una sconfitta ed una vittoria per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, competizione arrivata alla fase dei play-off. Bolzano è infatti caduta in gara-3 contro l’HK Olimpija, portandosi così in svantaggio nella serie (2-1). Destino opposto a quello dei lupi, ancora una volta vittoriosi contro la corazzata Salisburgo e ad un passo dalle semifinali (3-0). La squadra stanziata a Brunico nello specifico ha battuto gli austriaci per 4-3 venendo fuori da una partita oltremodo complessa, risolta dal goal della vittoria firmato da Blum, pedina fondamentale per la compagine italiana, al 17:51 del secondo periodo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Valpusteria supera ancora Salisburgo in ICE League, sconfitta per Bolzano Articoli correlati Hockey ghiaccio: sorridono Bolzano e Valpusteria nel venerdì di ICE LeagueVenerdì positivo per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Leggi anche: Hockey ghiaccio: Bolzano vince il derby nel sabato di ICE League, Valpusteria K.O Approfondimenti e contenuti su Hockey ghiaccio Temi più discussi: Hockey ghiaccio, Valpusteria supera ancora Salisburgo in ICE League, sconfitta per Bolzano; Ice Hockey League, Bolzano e Val Pusteria rilanciano i playoff; Vittorie per Graz, Val Pusteria e Bolzano in gara 2 dei quarti di finale di ICE Hockey League 2025/26; Hockey ghiaccio, Gara-1 dei quarti dei playoff della ICE League vede un successo per Val Pusteria e ko Bolzano. Hockey ghiaccio, Valpusteria supera ancora Salisburgo in ICE League, sconfitta per BolzanoUna sconfitta ed una vittoria per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, competizione arrivata alla ... oasport.it Ice Hockey League, Bolzano e Val Pusteria rilanciano i playoffIl Bolzano rimette in equilibrio la serie contro il Lubiana grazie a un successo esterno pesante, mentre il Val Pusteria concede il bis contro il Salisburgo e si porta sul 2-0. Per le squadre altoates ... altoadige.it Nel torneo di hockey su ghiaccio paralimpico, aperto a partecipanti di entrambi i sessi dal 1998, finora solo tre donne avevano preso parte alla competizione: Yu Jing, Lena Schroeder e Birgit Skarstein Mjaasund Oeyen Akari Fukunishi ha scritto una nuova p facebook Nel torneo di hockey su ghiaccio paralimpico, aperto a partecipanti di entrambi i sessi dal 1998, finora solo tre donne avevano preso parte alla competizione: Yu Jing, Lena Schroeder e Birgit Skarstein Mjaasund Oeyen Akari Fukunishi ha scritto una nuova p x.com