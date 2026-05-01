Stella al Merito del Lavoro Sono dieci in provincia | ecco i nomi dei premiati

In occasione della festa del 1° maggio, il Prefetto di Ancona consegnerà la Stella al Merito del Lavoro a ventisette lavoratori marchigiani, riconoscendo le loro qualità professionali e morali. Tra loro, dieci sono provenienti dalla provincia, con nomi che saranno resi noti durante la cerimonia. La premiazione si svolgerà oggi, con l’obiettivo di celebrare il loro impegno e dedizione nel mondo del lavoro.

Oggi, festa del 1 Maggio, il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante consegnerà la Stella al Merito del Lavoro a ventisette lavoratori marchigiani che si sono particolarmente distinti per perizia, laboriosità e buona condotta morale. Di questi ben dieci sono della provincia di Ancona, rappresentativi di ogni profilo professionale (operai, impiegati, quadri, dirigenti) e varie tipologie aziendali (industriali, agroalimentari, servizi). Ogni anno il Presidente della Repubblica conferisce mille nuove onorificenze ad altrettanti lavoratori del settore privato, che oltre ai citati meriti abbiano almeno cinquanta anni di età e minimo venticinque anni di servizio lavorativo ininterrotto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stella al Merito del Lavoro. Sono dieci in provincia: ecco i nomi dei premiati Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 2 di 3 Notizie correlate Palazzo Vecchio, 1° maggio: 68 “Maestri del Lavoro” premiati con la Stella al MeritoLa Festa dei Lavoratori si aprirà a Firenze con una cerimonia dedicata all’eccellenza professionale. Stella al merito, ecco quattro nuovi maestri del lavoroI nuovi maestri del lavoro della provincia di Macerata saranno premiati domani maggio ad Ancona. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stella al Merito del Lavoro; Stelle al merito del lavoro 2026: ecco chi sono i 50 nuovi maestri di Milano; Più di 25 anni nella stessa azienda: chi sono i torinesi che ricevono la Stella al merito del lavoro; Uib, quattro nuovi Maestri del lavoro premiati con la Stella al merito. Stella al Merito del Lavoro. Sono dieci in provincia: ecco i nomi dei premiatiOggi, festa del 1 Maggio, il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante consegnerà la Stella al Merito del Lavoro a ventisette... Oggi, festa del 1 Maggio, il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante consegnerà ... ilrestodelcarlino.it Stella al Merito del Lavoro, premiati 27 marchigiani ad AnconaCerimonia del Primo Maggio ad Ancona per le Stelle al Merito del Lavoro: dieci riconoscimenti vanno a lavoratori della provincia. Ecco tutti i nomi ... centropagina.it 11 nuovi Maestri del Lavoro modenesi: tra loro Gian Luca Bergamo e Fabio Balugani di Cavezzo e Roberto Orlandini di Finale Emilia Come ogni anno 1° Maggio, anche quest'anno vengono consegnate le Stelle al Merito del Lavoro per l’anno 2026... - facebook.com facebook 30/4/26.Polesine. 1 Maggio,Festa del Lavoro e dei Lavoratori,festa pure dell'Associazione nazionale Maestri del Lavoro. Domani al Toniolo di Mestre,alla consegna delle Stelle al Merito del Lavoro 2026,tra gli 85 insigniti del Veneto, 9 sono del Polesine(in FB x.com