Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stanno cercando un nuovo allenatore per il Milan, in sostituzione di Massimiliano Allegri. Tra le decisioni prese, Cardinale ha imposto una condizione specifica che il futuro tecnico dovrà rispettare. La ricerca del successore è in corso, ma ancora non sono stati annunciati nomi ufficiali. La società sta valutando diverse opzioni prima di comunicare la scelta definitiva.

Zlatan Ibrahimovic guida la selezione del nuovo allenatore del Milan. RedBird esclude la pista italiana: si cerca un profilo internazionale che parli inglese. Dopo l'esonero ufficiale di Massimiliano Allegri, il Milan ha avviato la ricerca del nuovo allenatore ponendo un vincolo strategico imprescindibile. Il proprietario del club rossonero e managing partner del fondo RedBird, Gerry Cardinale, ha affidato il mandato operativo al suo Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic, fissando una condizione chiara: la nuova guida tecnica dovrà possedere una forte matrice internazionale e un background culturale e metodologico tipico della Premier League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, spunta il retroscena sul nuovo allenatore: Cardinale ha posto una condizione decisiva

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Milan, da Iraola ai primi nomi per la nuova dirigenza: la situazione

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