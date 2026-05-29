LIVE Milan Iraola si allontana e spunta Pochettino Rangnick vuole Jaissle | le ultime notizie sul nuovo allenatore
Il Milan valuta diverse opzioni per il nuovo allenatore dopo l'addio di Allegri. Si fa avanti il nome di Pochettino, mentre si allontana Iraola. Nel frattempo, Rangnick ha manifestato interesse per Jaissle come possibile sostituto. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora definiti i tempi ufficiali per l’annuncio. Il club segue attentamente le candidature, valutando le alternative disponibili sul mercato.
Ultime news di mercato sul nuovo allenatore del Milan, gli aggiornamenti in diretta sul tecnico che prenderà il posto di Allegri. Iraola, Xavi, Jaissle: tutti i nomi papabili per la panchina rossonera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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A stasera, al momento, #Iraola non ha definitivamente detto no al #Milan. @PBPcalcio durante Live By Night su YouTube @MilanVibesIT x.com
Questa sera, doppio imperdibile appuntamento! Alle 18.30 in diretta con La Compagnia della Live, a seguire il video presentazione di Andoni Iraola, come gioca, quali idee e come potrebbe adattarsi al Milan. facebook
[PBP] A questa sera, Iraola non ha ancora rifiutato definitivamente il Milan. Xavi è un nome che terrei, almeno in termini di stile. Terrei anche il nome Glasner. reddit
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