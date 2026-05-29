LIVE Milan Iraola si allontana e spunta Pochettino Rangnick vuole Jaissle | le ultime notizie sul nuovo allenatore

Notizia in breve

Il Milan valuta diverse opzioni per il nuovo allenatore dopo l'addio di Allegri. Si fa avanti il nome di Pochettino, mentre si allontana Iraola. Nel frattempo, Rangnick ha manifestato interesse per Jaissle come possibile sostituto. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora definiti i tempi ufficiali per l’annuncio. Il club segue attentamente le candidature, valutando le alternative disponibili sul mercato.