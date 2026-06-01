Mentre il Milan sta vivendo un momento di vero e proprio sbandamento, chi ha fatto la storia di questo club non può rimanere indifferente. C'è un filo rosso sottilissimo che unisce la tifoseria e quelle che sono le leggende del glorioso passato del diavolo. A parlare della situazione societaria in via Aldo Rossi è stato anche Pietro Paolo Virdis. L'ex calciatore rossonero, che con il Milan ha vinto uno Scudetto e una Champions League, ha voluto condividere un durissimo sfogo tramite il suo profilo Instagram. Uno sfogo dove si legge a pieno tutta la nostalgia per dei tempi che, almeno ad oggi, sono troppo lontano. Per farlo, l'ex attaccante ha scelto una foto emblematica: la squadra post vittoria della finale di Barcellona nel 1989. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, senti Virdis: “Hanno spento tutto. Contano i fatti, le parole stanno a zero”

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