di Francesco Aliperta Caso Rocchi, spuntano nuovi dubbi anche sulla sfida tra Inter e Roma della scorsa stagione: ecco tutti i dettagli. L’indagine della Procura di Milano sta scuotendo dalle fondamenta il mondo del calcio, portando alla luce particolari sempre più inquietanti. Al centro del mirino c’è l’ex designatore Gianluca Rocchi, attualmente indagato per frode sportiva insieme al suo vice Andrea Gervasoni, ai varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, oltre a Daniele Paterna, accusato di falso ai pm. Secondo quanto riportato da La Repubblica, gli inquirenti avrebbero già ascoltato 29 tra arbitri ed ex arbitri di Serie A e B, delineando uno scenario di «guerra tra due fazioni» con pesanti risvolti penali.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caso Rocchi, dubbi anche su Inter Roma: il fallo su Bisseck e le parole dal VAR: «Fatti i fatti tuoi»

Notizie correlate

Inter-Roma 0-1, al rigore su Bisseck il Var avrebbe detto all’assistente: “Fatti i fatti tuoi”Repubblica scrive di metodo Rocchi, di decine di testimonianze di arbitri ed ex arbitri (sentiti dalla Procura) sul metodo del designatore arbitrale...

Caso Rocchi, tutto nasce dal rigore su Bisseck costato lo scudetto all'InterGianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano nell’ambito di un’indagine per frode sportiva...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Caso Rocchi, l'Inter è allibita: contro Bologna e Milan Inzaghi perse due trofei; Inchiesta arbitri, Simonelli: 'No dubbi su regolarità campionato'; Rocchi indagato, l’inchiesta si allarga: sotto esame decisioni Var e comunicazioni nelle gare di Serie A; La replica di Rocchi, per l'accusa ha favorito due volte l'Inter, è Calciopoli-bis? Esplode la rabbia dei tifosi.

Corriere dello Sport: Caso Rocchi, nessun club coinvolto: Pinna solleva dubbi sull’inchiesta «anomala»Nessun coinvolgimento delle società, nessun tesserato indagato: il perimetro dell’inchiesta resta confinato al mondo ... ilovepalermocalcio.com

Caso Rocchi, tensione a Milano per l’inchiesta: tutte le anomalie dell'indagineE stata la stessa Procura a precisare che fra gli indagati non ci sono tesserati delle società. Rocchi sembra intenzionato a non rispondere, Gervasoni valuta ... corrieredellosport.it

Il caso Rocchi: una faida arbitrale Calhanoglu agita l’Inter Juve e Yildiz, ecco il conto Grana Milan: perde Modric La prima pagina di martedì 28 aprile #CorrieredelloSport x.com

Il caso Rocchi ha scoperchiato il vaso di Pandora del mondo dell'arbitraggio italiano, scosso da un terremoto destinato a lasciare il segno Parla Pasquale De Meo, assistente fuori dall’AIA dal 2024, uno dei primi a denunciare la gestione Rocchi - facebook.com facebook