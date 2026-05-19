Le macchine stanno arrivando e i posti di lavoro stanno evaporando le parole dell’ex Ceo di Google fischiate dagli studenti

Durante un discorso all'università dell'Arizona, l'ex CEO di Google ha affermato che molti giovani temono un futuro in cui le macchine sostituiranno i posti di lavoro, facendo scomparire molte occupazioni. Le sue parole sono state accompagnate da un richiamo all'ansia diffusa tra le nuove generazioni riguardo alla rapidità dei cambiamenti tecnologici. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle soluzioni o alle azioni da intraprendere di fronte a questa situazione.

“ There is a fear in your generation that the future has already been written, that the machines are coming, that the jobs are evaporating ”, così Eric Schmidt, ex amministratore delegato di Google, durante il suo "commencement speech" presso l'Università dell'Arizzona, è abbastanza comprensibile. Al centro del suo intervento l'Intelligenza artificiale e il suo impatto sull'economia e sull'occupazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Trilionari dellIntelligenza Artificiale e la rivolta degli esclusi

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