Milan senti Alajbegovic | Serie A campionato Top Vediamo cosa succederà

Kerim Alajbegovic ha dichiarato che la Serie A è il campionato più competitivo e che aspetta sviluppi sul suo trasferimento. Il giocatore bosniaco, attualmente senza squadra, ha commentato le voci di un interesse da parte di un club italiano. Ha aggiunto di essere pronto a valutare le offerte e di mantenere alta l’attenzione sul suo futuro. Non sono stati forniti dettagli su trattative o tempistiche.

«La Serie A è un campionato top, mi piace. Ci sono tante grandi squadre forti, vedremo cosa succederà. Inter, Napoli, Juventus e Roma sono club importanti. Penso di essere pronto nel caso succederà». L'interesse del calcio italiano nei suoi confronti, però non è una novità. Come già detto precedentemente, il calciatore era stato cercato già da Milan e Roma. Calciatore bosniaco nato a Colonia, cresce e si sviluppa nel settore giovanile del Colonia e Bayer Leverkusen. La stagione calcistica appena passata, oltre ad aver sbattuto fuori l'Italia dai Mondiali, ha collezionato 44 presenze e 13 goal. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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