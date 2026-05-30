Alajbegovic ha dichiarato di essere pronto per il campionato italiano e ha espresso apprezzamento per la Juventus, definendola una squadra di alto livello. Ha aggiunto che si aspetta di vedere cosa accadrà in futuro, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento. La sua dichiarazione ha sorpreso, considerando l'interesse manifestato nei confronti del campionato italiano e della squadra bianconera.

di Francesco Spagnolo Alajbegovic a sorpresa apre alla possibilità di un trasferimento in Serie A esaltando anche la Juve, definendola come un campionato top. Il mercato internazionale è sempre a caccia di giovani promesse capaci di fare la differenza, e il nome caldo del momento è sicuramente quello di Alajbegovic. Il gioiellino del Bayer Leverkusen sta attirando su di sé i riflettori di mezza Europa grazie a prestazioni di livello. Proprio in queste ore, il fantasista ha lanciato segnali chiarissimi alle big del nostro campionato. Kerim Alajbegovic ha parlato a SportMediaset dal ritiro della nazionale bosniaca lasciando aperta la porta a un possibile approdo nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve senti Alajbegovic: «Sono pronto per il campionato italiano e i bianconeri sono il top. Vedremo cosa succede»

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