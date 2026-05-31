Kerim Alajbegovic ha affermato che le squadre di vertice della Serie A, come Inter, Roma, Napoli e Juventus, sono tra le più competitive del campionato. Ha aggiunto che si aspetta di vedere come si svilupperanno le dinamiche tra queste formazioni durante la stagione. Alajbegovic è considerato un calciatore di talento e viene paragonato a giocatori emergenti che hanno attirato l’attenzione nel calcio italiano. Non sono state fornite dichiarazioni specifiche sulle sue prestazioni o sui suoi piani futuri.

Il “tornado bosniaco”, il “boia dell’Italia” — chiamatelo come volete — Kerim Alajbegovi? è un predestinato, uno di quelli destinati a far parlare di sé, un po’ come lo era Khvicha Kvaratskhelia. Classe 2007, talento e personalità da vendere, ha praticamente aperto alla Serie A. Probabilmente si tratta di un passaggio intermedio verso lidi più prestigiosi, ma intanto la disponibilità a un trasferimento c’è. Tra le squadre interessate a lui, ricordiamo anche il Napoli, che lui stesso considera un “top club”. Ecco le sue parole. Le parole di Alajbegovic. A SportMediaset: “La Serie A è un bel campionato, mi piace, ci sono tante squadre forti. Vedremo cosa succederà ma mi piace come campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alajbegovic e la Serie A: “Inter, Roma, Napoli e Juve sono squadre top, vediamo che succede”

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Kerim Alajbegovic punta alla Serie A Inter, Napoli e Roma in corsa

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