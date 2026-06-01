Milan sei già in ritardo | non c’è tempo da perdere o si rischia un malcontento generale

Il Milan si trova in ritardo nella stagione, con le prestazioni che non soddisfano le aspettative e un possibile malcontento tra i tifosi. Dopo la partenza di Allegri, promesso sposo del Napoli, e la mancata qualificazione alla Champions League, il club affronta un momento di incertezza. La squadra deve recuperare rapidamente per evitare problemi di stabilità e mantenere la competitività in campionato.

Momento di caos nel Milan: dopo che la stagione con Massimiliano Allegri è finita abbastanza male, il Diavolo deve trovare delle nuove figure su cui fare affidamento. Gerry Cardinale ha fatto fuori tutto l'organigramma del Milan, compreso anche l'allenatore che ora viaggia verso il Napoli. A causare il ribaltone è il mancato obiettivo: niente qualificazione in Champions League per il Milan che nella prossima stagione giocherà l'Europa League. In questo clima non certo sereno, è quasi inevitabile che ci siano indiscrezioni di ogni tipo e le uscite di Leao di certo non aiutano a calmare le acque intorno al Milan. Si parla infatti già di giocatori che vogliono andare via, di possibili trattative di mercato, di partenze come quella di Rabiot o come quella di Jashari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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His wife shows up in red dress on divorce day—CEO realizes something's wrong but it's too late!

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