Blasioli e Paolucci Pd sulla Asl | Ancora ritardi sulla valutazione del direttore generale già 6 mesi di ritardo

I consiglieri regionali del Partito Democratico hanno nuovamente sollevato il tema dei ritardi nella valutazione del direttore generale della Asl di Pescara, che ormai supera i sei mesi. I due politici hanno espresso preoccupazione riguardo ai tempi di esame e hanno posto l’attenzione sui criteri e le competenze coinvolte nel processo di valutazione dei manager delle Asl nella regione.

I due consiglieri regionali del Partito Democratico, Antonio Blasioli e Silvio Paolucci: "La commissione di Vigilanza ha chiarito le competenze ma l’attesa si trascina ormai da settembre" I consiglieri regionali Antonio Blasioli e Silvio Paolucci del Pd tornano sulla vicenda relativa alla valutazione del direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, e in generale sulla competenza e i criteri utilizzati per la valutazione dei manager delle Asl abruzzesi. «Come ricorderete», scrivono in una nota i due esponenti democratici, «i manager della Asl abruzzesi vengono valutati medio tempore, cioè dopo due anni di contratto, sulla base della delibera di incarico della giunta regionale che elenca gli obiettivi da raggiungere, tra cui il contenimento delle liste di attesa». 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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