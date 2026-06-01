L'Al-Ittihad ha annunciato ufficialmente che Ramon Planes non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo. La società non ha comunicato dettagli sulle motivazioni o sui cambiamenti in corso. Nessun altro nome è stato ancora annunciato come suo sostituto. La decisione arriva in un momento di possibili sviluppi legati al mercato e alle strategie sportive del club.

L'asse Italia-Arabia è più infuocato che mai. Nei giorni scorsi si era parlato moltissimo di un grande interessamento da parte del Milan per Ramon Planes e, proprio oggi, sono arrivati degli aggiornamenti a riguardo. Con una nota ufficiale, l'Al-Ittihad ha annunciato che Planes non sarà più il direttore sportivo del club. Lo spagnolo resterà comunque all'interno del club, ma cambierà ruolo: sarà il nuovo Advisor sportivo del club, al suo posto, invece, arriva Franc Carbò. Dietro a questo cambio di 'poltrone' si nascondono dei possibili risvolti di mercato. Come già detto precedentemente, Planes è finito sul taccuino di Cardinale e Ibrahimovic per guidare quella che è una vera e propria rivoluzione in casa rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, risvolti in arrivo? Planes non è più il DS dell’Al-Ittihad: ecco il nuovo ruolo

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