Manna la Roma si è rassegnata | il nuovo ds sarà Planes
A Roma, le trattative per la posizione di direttore sportivo sono terminate con l’annuncio che il ruolo sarà affidato a Planes. Giovanni Manna, che era stato molto richiesto dai Friedkin, non arriverà nella capitale. Nel frattempo, il Napoli ha deciso di blindare il dirigente, considerandolo un elemento importante per il club. La scelta ufficiale è arrivata dopo settimane di voci e negoziati tra le parti coinvolte.
A Roma si sono rassegnati: non sarà Giovanni Manna il prossimo direttore sportivo dei giallorossi. Manna è stato fortemente corteggiato dai Friedkin e altrettanto fortemente blindato da De Laurentiis che evidentemente lo considera un punto fermo del suo Napoli. Come scritto più volte, Manna ha alternato un’ottima prima campagna acquisti al disastro dello scorso anno. Se il presidente non vuole saperne di perderlo, avrà le sue buone ragioni. Probabilmente anche perché il prossimo Napoli sarà una squadra forte connotazione giovanile e il ds ex Juve è esperto in questo ramo, nel trovare calciatori potenzialmente forti. Come ad esempio Alisson Santos. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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