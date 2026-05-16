Manna la Roma si è rassegnata | il nuovo ds sarà Planes

A Roma, le trattative per la posizione di direttore sportivo sono terminate con l’annuncio che il ruolo sarà affidato a Planes. Giovanni Manna, che era stato molto richiesto dai Friedkin, non arriverà nella capitale. Nel frattempo, il Napoli ha deciso di blindare il dirigente, considerandolo un elemento importante per il club. La scelta ufficiale è arrivata dopo settimane di voci e negoziati tra le parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui