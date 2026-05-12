Mehdi Benatia, ex difensore di Juventus e Marsiglia, potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita. L’Al Ittihad ha avviato contatti per coinvolgere l’ex giocatore come nuovo direttore sportivo. La decisione potrebbe essere presa nei prossimi giorni, dopo alcune discussioni tra le parti. Al momento, non ci sono ancora annunci ufficiali o accordi definitivi.

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© Calcionews24.com - Benatia riparte dall’Arabia Saudita? L’Al Ittihad pensa all’ex Marsiglia come nuovo ds: contatti già avviati!

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