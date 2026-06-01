Giampaolo Pazzini ha commentato la sconfitta del Milan contro il Cagliari, affermando che la responsabilità è dei calciatori e non dell’allenatore Allegri. Ha sottolineato che i giocatori devono assumersi le proprie responsabilità in campo, escludendo l’allenatore dalle colpe. La sua dichiarazione si concentra sulla prestazione dei calciatori e non su eventuali errori tattici o di gestione tecnica. La discussione sulla responsabilità tra squadra e allenatore continua a essere oggetto di dibattito tra tifosi e analisti.

Giampaolo Pazzini è tornato a parlare di Milan-Cagliari, ultima giornata del campionato di Serie A, che è costata ai rossoneri la mancata qualificazione in Champions League. Dopo essere passato in vantaggio al 2' minuto, il Diavolo ha subito una clamorosa rimonta dai rossoblù davanti ai 74.000 di San Siro. Di seguito, il commento dell'ex attaccante dallo 'SportMediaset LIVE - Riccione 2026'. "Al di là di ogni analisi su Allegri, c'è un dato di fatto. Quando passi in vantaggio a San Siro, con la spinta di 70mila tifosi, la responsabilità passa ai calciatori. Io mi concentro su di loro. Penso che, a prescindere da chi sieda in panchina, non sia ammissibile farsi rimontare in casa dal Cagliari". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Pazzini: “Altro che colpa di Allegri, la responsabilità è dei calciatori”. Ma è davvero così?

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GIAMPAOLO PAZZINI RACCONTA LE QUALITÀ DI ALLEGRI ALLENATORE

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