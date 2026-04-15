Nel corso dell'ultima stagione, le prestazioni di Rafael Leao non hanno soddisfatto le aspettive. Nonostante un inizio promettente, il calo delle sue prestazioni ha sollevato dubbi tra i tifosi e gli addetti ai lavori. A distanza di tempo, alcuni commentatori hanno condiviso opinioni sulla fiducia riposta in lui sotto la guida di un precedente allenatore. Se dovesse arrivare un'offerta, potrebbero aprirsi nuovi scenari per il suo futuro.

Con la prestazione di sabato scorso contro l'Udinese, Rafael Leao è tornato al centro delle critiche. L'attaccante portoghese è uscito da San Siro sommerso dai fischi dei tifosi: segnale chiaro di un rapporto che sta attraversando un momento delicato. Nei giorni scorsi sono iniziate a circolare voci su una possibile cessione a giugno, ma il futuro del numero 10 rossonero è ancora tutto da scrivere. Quello che è certo è che ci sarà bisogno di uno scossone in questo finale di stagione per riconquistarsi quel pubblico che lo ha sempre sostenuto. Tra coloro che hanno espresso la propria preoccupazione per le recenti prestazioni di Leao c'è anche Giampaolo Pazzini.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pazzini: “Ero molto fiducioso sull’annata di Leao con Allegri, ma se arrivasse un’offerta…”

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