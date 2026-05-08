Franco Ordine, giornalista sportivo, ha commentato la recente discussione sulla prestazione della squadra e sulla responsabilità dell’allenatore. Ha affermato che, se i calciatori non riescono a segnare, non si può attribuire automaticamente la colpa all’allenatore. La sua dichiarazione arriva in un momento di confronto tra tifosi e addetti ai lavori riguardo alle scelte tecniche e alle prestazioni della formazione.

Durante l'ultima puntata di QSVS, il giornalista sportivo Franco Ordine ha voluto analizzare alcuni episodi chiave avvenuti durante Sassuolo-Milan, partita andata in scena settimana scorsa e valida per la 35esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. Il giornalista si è voluto soffermare in modo molto particolare sulle tante occasioni sprecate dai rossoneri per segnare e ribaltare il risultato. Il match, vinto per 2-0 dai neroverdi grazie alle reti di Berardi e Laurentiè, ha mostrato diverse lacune. In tutto ciò, Ordine ha voluto comunque difendere Massimiliano allegri, allenatore rossonero: secondo il giornalista, determinate responsabilità non posso cadere sulle spalle dell'allenatore quando la colpa è dei calciatori stessi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Se i calciatori non centrano la porta la colpa è di Allegri?

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