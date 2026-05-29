Il Milan ha iniziato le trattative per il rinnovo di Pulisic, ma il giocatore ha mostrato resistenza. La società sta valutando anche l’eventuale coinvolgimento di Pochettino come nuovo allenatore. La questione del rinnovo si incrocia con le strategie di mercato e le scelte tecniche, senza ancora aver trovato un accordo definitivo. La situazione resta in evoluzione, con le parti che continuano a negoziare.

Il 2026 si sta rivelando un anno molto complicato per Christian Pulisic. La seconda parte di stagione, infatti, è stata molto deludente, priva di gol e culminata con la mancata qualificazione in Champions League all'ultimo minuto. Nei mesi scorsi, l'esterno americano si è sentito come messo in un piccolo angolo, a causa di un carattere molto introverso. Una freddezza che, forse, si è tramutata nell'intenzione di non voler rinnovare più con il club, congelando le trattative. Una grande occasione per riscattarsi arriverà a breve: a partire dall'11 giugno Pulisic prenderà parte al Mondiale negli USA, una vetrina alquanto fondamentale per ritrovare il sorriso ormai perso da mesi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il caso Pulisic: dal gelo sul rinnovo all’intreccio con Pochettino

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