L’attaccante portoghese Rafael Leão ha comunicato l’intenzione di lasciare il Milan. Il club ha stabilito un prezzo di vendita e ha indicato tutte le destinazioni possibili per il trasferimento. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità dell’eventuale cessione. La decisione del giocatore arriva in un momento di mercato aperto, con diverse squadre interessate. La società non ha ancora commentato ufficialmente le prossime mosse.

Il ciclo di Rafael Leão al Milan è ai titoli di coda dopo sette stagioni. Gerry Cardinale fissa il prezzo del cartellino mentre Manchester United e Liverpool osservano. L'avventura di Rafael Leão con la maglia del Milan è giunta ufficialmente al capolinea. La stagione 2026-2027 vedrà con ogni probabilità l'attaccante portoghese calcare altri palcoscenici internazionali, chiudendo un'esperienza a Milano durata ben sette anni. Il nativo di Almada saluta il club di Via Aldo Rossi con un bilancio complessivo di altissimo livello: Contributo realizzativo: 80 gol e 65 assist tra tutte le competizioni. Palmarès rossonero: uno Scudetto (2022) e una Supercoppa Italiana (2025). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Leão si mette sul mercato: prezzo fissato, tutte le destinazioni possibili

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