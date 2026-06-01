Milan Leão si mette sul mercato | prezzo fissato tutte le destinazioni possibili

Da pianetamilan.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attaccante portoghese Rafael Leão ha comunicato l’intenzione di lasciare il Milan. Il club ha stabilito un prezzo di vendita e ha indicato tutte le destinazioni possibili per il trasferimento. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità dell’eventuale cessione. La decisione del giocatore arriva in un momento di mercato aperto, con diverse squadre interessate. La società non ha ancora commentato ufficialmente le prossime mosse.

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Il ciclo di Rafael Leão al Milan è ai titoli di coda dopo sette stagioni. Gerry Cardinale fissa il prezzo del cartellino mentre Manchester United e Liverpool osservano. L'avventura di Rafael Leão con la maglia del Milan è giunta ufficialmente al capolinea. La stagione 2026-2027 vedrà con ogni probabilità l'attaccante portoghese calcare altri palcoscenici internazionali, chiudendo un'esperienza a Milano durata ben sette anni. Il nativo di Almada saluta il club di Via Aldo Rossi con un bilancio complessivo di altissimo livello: Contributo realizzativo: 80 gol e 65 assist tra tutte le competizioni. Palmarès rossonero: uno Scudetto (2022) e una Supercoppa Italiana (2025). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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