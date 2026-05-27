Milan Leão sul mercato | fissato il prezzo di svendita Ma lui ha già chiamato Ibra e …

Il Milan ha stabilito un prezzo di vendita per Rafael Leão, che è stato comunicato ai club interessati. Tuttavia, il giocatore ha rifiutato un'offerta proveniente dalla Turchia e ha contattato Zlatan Ibrahimovic, chiedendogli supporto per tornare a giocare con il club. La situazione riguarda quindi il futuro del calciatore e le sue decisioni riguardo all'eventuale trasferimento.

Quale futuro attenderà Rafael Leão nella prossima sessione estiva di calciomercato? L'interrogativo domina l'ambiente rossonero dopo il terremoto societario che ha portato all'esonero di Massimiliano Allegri. L'attaccante portoghese è reduce da un'annata complicata, chiusa con un bottino di 10 gol e 3 assist in 31 partite ufficiali. Il rendimento del numero 10 è stato fortemente condizionato dall'impiego come prima o seconda punta nel 3-5-2 dell'allenatore livornese, un ruolo che ne ha limitato le accelerazioni palla al piede partendo dalla fascia sinistra. Il talento lusitano è legato al club di Via Aldo Rossi da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Leão sul mercato: fissato il prezzo di (s)vendita. Ma lui ha già chiamato Ibra e …

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