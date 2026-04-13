Milan Leao è sul mercato | fissato anche il prezzo Le destinazioni più probabili

Rafael Leao, attaccante del Milan dal 2018, si trova in uscita dalla squadra in vista del prossimo mercato estivo. È stato stabilito un prezzo di vendita e le trattative con alcuni club sono già avviate. Le potenziali destinazioni dell’attaccante sono state indicate come le più probabili, ma ancora non sono stati ufficializzati i dettagli delle trattative. La situazione rimane in evoluzione e le prossime settimane potrebbero definire il suo futuro.

Per Rafael Leao, in questa stagione, 10 gol e 2 assist in 26 partite in un totale di 1.686' sul terreno di gioco, alla media di una rete ogni 169': è il capocannoniere del Milan in campionato, con 9 reti e ha giocato praticamente tutto l'anno in un ruolo non suo e combattendo con un principio di pubalgia. Eppure, il numero 10 rossonero è il volto della crisi del Diavolo di Massimiliano Allegri in questo periodo della stagione, in cui il Milan ha rimediato tre sconfitte nelle ultime quattro partite. I fischi, copiosi, che hanno abbandonato la sua uscita dal campo a pochi minuti dal termine di Milan-Udinese 0-3, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, "sanciscono forse la fine definitiva dell’amore con i tifosi".🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Leao è sul mercato: fissato anche il prezzo. Le destinazioni più probabili Leao sul mercato, ma quanto vale? Ecco il prezzo che fanno gli algoritmiChi compra, compra il pacchetto completo: i dribbling, le accelerazioni (in calo), le camminate in fase difensiva, i sorrisi, i problemi fisici, il... Milan, frattura con Leao: cosa succederà sul mercatoLa separazione tra il Milan e Rafael Leao sembra ormai inevitabile: cosa potrebbe succedere sul calciomercato estivo dopo ieri Sembra esserci davvero...