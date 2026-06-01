I tifosi del Milan assistono a un’escalation di problemi, con l’esodo di diversi giocatori che lascia il club in crisi. Dopo un fallimento sul campo e una lunga serie di esoneri, la lettera della Figc ha evidenziato un punto basso nella storia rossonera. Leao ha dato il via a questa fuga di massa, mentre i rifiuti degli allenatori e le difficoltà sul mercato aggravano la situazione. La squadra si trova in una fase di forte turbolenza.

I tifosi del Milan non possono stare tranquilli un attimo. Prima il fallimento sul campo, poi la serie clamorosa di esoneri, i rifiuti degli allenatori corteggiati e, adesso, anche l’esodo di giocatori. Ad accendere la miccia è l’elemento più chiacchierato della rosa: Rafael Leao. «Personalmente penso di avere già dato tutto quello che avevo al Milan. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha appoggiato nei momenti difficili e fortunatamente sono anche riuscito a scrivere il mio nome nella storia rossonera. Tutti abbiamo delle ambizioni. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento», le parole del 26enne portoghese, in un’intervista concessa a Sport Tv in Portogallo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Milan, Leao fa partire la fuga di massa. "La lettera della Figc": il punto più basso della storia rossonera?

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