Arsenal in fuga Dowman fa la storia | in gol a 16 anni e 74 giorni è il più giovane della Premier

L'Arsenal ha vinto 2-0 contro l'Everton, mantenendo la testa della classifica con un vantaggio temporaneo di 10 punti sul Manchester City. Durante la partita, Dowman ha segnato il suo primo gol in Premier League a soli 16 anni e 74 giorni, diventando il più giovane nella storia del campionato. Gyokeres ha completato il punteggio per i Gunners.