Arsenal in fuga Dowman fa la storia | in gol a 16 anni e 74 giorni è il più giovane della Premier
L'Arsenal ha vinto 2-0 contro l'Everton, mantenendo la testa della classifica con un vantaggio temporaneo di 10 punti sul Manchester City. Durante la partita, Dowman ha segnato il suo primo gol in Premier League a soli 16 anni e 74 giorni, diventando il più giovane nella storia del campionato. Gyokeres ha completato il punteggio per i Gunners.
Il vantaggio, almeno per un paio d'ore, diventa in doppia cifra: +10. L'Arsenal batte nel finale l'Everton grazie alla rete all'89' di Gyokeres, tanto semplice quanto importante per la fuga dei Gunners in vetta alla Premier League. Il passato di Mikel Arteta sembra mettersi di traverso, specialmente nel primo tempo dove le occasioni migliori sono della formazione di Moyes. McNeil, poco dopo il quarto d'ora, si vede respinto prima da un salvataggio miracoloso di Calafiori e poi guarda il suo delizioso sinistro a giro spegnersi sul palo. Raya si guadagna la giornata respingendo la conclusione da fuori area di Dewsbury-Hall. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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