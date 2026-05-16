In un periodo di grande tensione attorno al club di Milano, le dichiarazioni di un noto commentatore hanno acceso ulteriori discussioni. Ravezzani ha criticato aspramente la società e la dirigenza, definendo la situazione come la più negativa della storia del club. Le sue parole si aggiungono a un clima già complicato, portando alla ribalta le difficoltà recenti affrontate dalla squadra. La polemica si inserisce in un contesto di crescente attenzione mediatica sulle vicende legate alla gestione del club.

In un clima già particolarmente teso attorno al mondo Milan, anche le dichiarazioni di Fabio Ravezzani hanno contribuito ad alimentare ulteriormente il dibattito sulle difficoltà attraversate dal club nelle ultime settimane. Intervenuto ai microfoni di Milannews nella giornata di ieri, il direttore di TeleLombardia ha commentato duramente quanto emerso negli ultimi giorni attorno all’ambiente rossonero, definendo il momento attuale come “la pagina più buia ed umiliante della storia del Milan”. Parole particolarmente pesanti quelle rivolte alla dirigenza rossonera. Ravezzani ha infatti criticato sia Giorgio Furlani che Gerry Cardinale, accusandoli di non essere in grado di guidare il club. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Ravezzani durissimo contro società e dirigenza: “La pagina più buia della storia rossonera”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera vuole il nipote di una bandiera dell’Inter

Allegri Milan, la società rossonera ha deciso il futuro dell’ex tecnico della Juventus. Cosa si è stabilito a Milanellodi Angelo CiarlettaAllegri Milan, la società rossonera ha deciso il futuro dell’ex allenatore bianconero.

MN - Ravezzani: Al Milan ci sono tanti bulletti che vogliono comandare. Situazione umiliante per la storia rossoneraIl direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha commentato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il delicato momento, societario e sportivo, del Milan. milannews.it

Ravezzani attacca il Milan: Società nel caos totaleIl direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha espresso sui social un giudizio molto duro sulla situazione interna del Milan ... tuttojuve.com